Sağlık için atılan temel

TÜRKIYE'NIN öncelikli hedefleri ve alanları kapsamında, bilimsel araştırmalarla nitelikli bilgi üretimi ve kullanımını sürdüren Ankara Üniversitesi, birçok alanda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Sosyal bilimlerden spora, mühendislikten bitki veya hayvan tabiattaki neredeyse tüm canlılara mercek altına alınan çalışmalar kapsamında yeni gelişme bu kez sağlık alanında gerçekleşti. Ankara Üniversitesi Teknokenti içerisinde, Türk Rinoloji Derneği ve Türk Kulak-Burun-Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneğinin ortaklığı ile Sağlık Kuluçka Merkezi'nin temeli atıldı. Temeli atılan merkez, bin metrekare kapalı alan üzerinde Anatomi Laboratuarı, Plastinasyon Laboratuarı, Uzaktan Eğitim Stüdyosu ve Konferans Salonlarını içerecek. Teknik donanım ve lojistik desteği de olan merkez, bu ölçekte ve nitelikte Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Merkez, ilk etapta baş ve boyun bölgesinde çalışan tüm uzmanlık alanlarında uygulamalı eğitim ve uzaktan eğitim vermeyi hedefliyor.

ÜNİVERSİTE-STK İŞBİRLİĞİ

Amerika, İngiltere, Hollanda ve Kuzey Avrupa ülkelerinde örneğinin çoğu özel şirketler tarafından yapılan Sağlık Kuluçka Merkezi'nin, Türkiye'de STK-Üniversite işbirliği ile Ankara Üniversitesi'nde gerçekleştiriliyor olması ayrı bir öneme sahip. Üniversite-STK ortaklığı ile kurulan ileri kapasite ve niteliklere sahip Anatomi ve Uzaktan Eğitim Laboratuarı ise Türkiye'de ve çevre ülkelerde tek örnek. Temel atma töreninde konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, merkezin tıp eğitimi içerisinde, özellikle de cerrahi alanda fayda sağlayacağını ifade etti. Erkan İbiş, "Merkez, cerrahi anatomi öğrenebilmek için anatomi malzemesinin soğuk zincirde uygun şartlarda laboratuvara nakledilmesi, süre kısıtlaması olmadan çalışma yapılabilmesi, gerekli tüm cerrahi aletlerin ve teknik donanımın hazır bulundurulması açısından büyük öneme sahip" dedi.