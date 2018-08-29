Bıçakladığı karısını balkondan attı, yetmedi üzerine saksı fırlattı

Başkent'te
bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını önce bıçakladı, sonra ikinci katın balkonundan aşağıya attı. Gözü
dönmüş koca bununla da yetinmedi aşağıya attığı karısının üstüne saksı fırlattı. Olay, 25 Ağustos
'ta Kahramankazan ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Fatih
E., boşanma aşamasında olduğu karısı Sevim
E.'yi ölümle tehdit etmeye başladı. Kocasının tehditlerinden korkan Sevim E., 3 kızı ile birlikte annesinin evine sığındı. Bir süre daha kocasının tehditlerine maruz kalan Sevim E., 25 Ağustos gecesinde annesinin evinde kocasının saldırısıyla karşı karşıya kaldı. BIÇAKLADI, BALKONDAN ATTI
Sevim E.'nin kaldığı apartmana gelen Fatih E., ikinci katta oturan karısına ulaşabilmek için birinci kattaki demir parmaklıkları kullandı. Parmaklıklardan tırmanarak eve giren Fatih E., burada karısına saldırmaya başladı. Karısını bıçaklayan Fatih E., annelerini kurtarmaya çalışan kızlarını da darp etti. Gözü dönmüş koca, kanlar içinde kalan karısını balkon aşağıya fırlattı, bununla da yetinmedi, yerde yatan karısının üzerine saksı fırlattı. Çocukların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Sevim E.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, gözaltına alınan Fatih E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.