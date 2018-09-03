nkara Manavlar, Balıkçılar, Tavukçular ve Akvaryumcular Esnaf Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, av yasağının kalktığı gece yarısından sonra balıkçılar Marmara ve Karadeniz'e açılarak avlandı. Karadeniz ve Marmara Denizi'nden yakalanan balıklar bu hafta içinde Ankara'daki tezgâhlarda yerini alacak. En taze balığın Ankara'da olduğunu dile getiren Ankara Manavlar, Balıkçılar ve Akvaryumcular Odası Başkanı Atilla Süslü, Karadeniz'de avlanan balığın ilk olarak Ankara'ya geldiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal'de satışa sunulan balıkların taze olması nedeniyle sadece başkentlilerce değil, civar illerden gelen komisyoncular tarafından da tercih edildiğini ifade eden Süslü, bereketli bir sezon olacağının sinyalini verdi.

TEZGÂHLAR DOLACAK

Su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak, üretimi artırmak ve stokları korumak için bazı konulara dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Süslü, avlanan balıkçıların av kurallarına riayet ederek avlanmalarının deniz canlılarının nesillerini sürdürmesi için çok önemli olduğunu, hatalı yapılan avlanmaların geri dönüşünün mümkün olmadığını vurguladı. Balıkçılardan gelen haberlerin balıkların bol olduğu yönde olduğunu söyleyen işletmeci Mustafa Süslü ise bereketli bir yıl olacağının altını çizdi. Süslü, "Tezgâhlar 1-2 gün içinde dolacak. İlk etapta; palamut, istavrit, tekir, hamsi, çinakop, lüfer ile başlar. 1 Eylül'de sezon başlar ve 1 Mayıs'ta sona erer. Türkiye'de en taze balık Ankara'da yenir" diye konuştu. "Bol olursa balık fiyatlar yükselmez, aksine düşer" diyen Süslü, "Balık bol olacağı için bu da fiyatların değişmeyeceğine işaret. Balık bol olursa vatandaşın kesesine zarar da vermez. Vatandaş yer, biz de kazanırız" ifadelerini kullandı.