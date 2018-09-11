Çöp kutularından yaz okuluna

Başkent Üniversitesi Kıymet Necip Tesal İlkokulu öğrencilere yaz okulu programı hazırladı. 25 Haziran-27 Temmuz tarihlerinde Ankara
'da yürekleri ısıtan eğitimin adresi Çankaya Dikmen'deki çöp ve kâğıt toplayan öğrencilerinin gittiği okul oldu. Geçimlerini çöp ve atık kâğıt toplayarak sağlayan minikler yaz okulu sayesinde Ankara'nın güzel gezilecek yerlerini keşfettiler. Kıymet Necip Tesal İlkokul Müdürü Sıka Yılmaz, "Okul yazları da açık olsun ve faydalanmak isteyen öğrenciler gelsin istiyordum. Drama, tiyatro, boyama, oyun dersleri alan öğrencilere haftada 1 gün gezi düzenledim. Ankara'da yaşayıp da müzeleri, gezilecek yerleri görmeyen öğrencilerim bu proje sayesinde gezme fırsatı buldu" dedi. OKULDA VELİLER DE EĞİTİLDİ
YAZ okulu eğitiminden sadece çocuklar değil velileri de faydalandı. Haftada 1 gün velilere şiddet ve cinsellik ile ilgili eğitimler verdiklerini ifade eden Yılmaz, "Daha önce ensesti duymayan, doğum kontrolü bilmeyen veliler bu eğitim sayesinde bilinçlendi. Eğitimin devamlı olmasını istediler" diye konuştu. Eğitim sonrası Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nden 11 öğrenci 2017-2018 yaz staj uygulaması kapsamında Yukarı Dikmen Mahallesi'nde sosyal yapı analiz raporu hazırladı. ÜLKE GENELİNE YAYILSIN
ÖĞRENCILERIN okula her zaman rahat girip çıkabilmeleri ve okulu sevmeleri için başlatılan proje meyvesini verdi. Önceleri okulu sevmeyen ve zoraki okula gelen öğrenciler, yaz okulu eğitimi sonrası okuldan çıkmaz oldu. Yaz okulu eğitimiyle ilgili geri dönüşlerin çok iyi olduğunu belirten Müdür Yılmaz, "İlerleyen dönemlerde bu eğitimleri artırıp ülke geneline yaymak istiyorum. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk üniversitede hocamdı. Geçmiş yıllarda 'haydi kızlar okula' kampanasını birlikte yürütmüştük. Şimdi de bu yaz okulu projesini geliştirerek ülke geneline yaymak istiyorum. Her öğrenci bu fırsattan yaranmalı" dedi. Yılmaz, "Bakanımızın gözlerinde azim ve başarı ışığı parlayan öğrencilerimi okulumda ziyarete gelsin istiyorum" şeklinde konuştu.