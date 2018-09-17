Başkentin trafik sorunu bitiyor

ANKARA Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Tuna
başkentte yapımı devam eden yol çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Başkentte kesintisiz trafik akışını sağlamak ve trafik yoğunluğunu azaltmak için Kepekli, Akköprü ve Samsun
Yolu Türk Telekom u dönüşünde yapılan kavşak yenileme çalışmalarında sona gelindiğini belirten Mustafa Tuna, "Değerli arkadaşlar Samsun yolundaki Telekom Alt Geçidi'yle ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Pazar gecesi burayı trafiğe açıyoruz. Üst kısmındaki kavşağı da birkaç gün içinde tamamlamış olacağız. Kepekli'deki alt üst geçitte Pazar akşamı tamamlanmış olacak. Orada da gidiş geliş trafiğe açılacak. Kızılay Meydanı'ndaki çalışmalarımız da Pazartesi sabaha kadar tamamlanmış olacak. Bugün okulların açılmasıyla birlikte Kızılay'daki trafik problemi bitmiş olacak. Akköprü'nün üst kısmındaki ilave şeritlerin çalışmaları devam ediyor. Ama alttan dönüşlerle ilgili trafiği rahatlatan çalışmalar tamamlanmış olacak. İnşallah okulların açılmasıyla birlikte şehrimizi ilgilendiren yoğun trafiği rahatlatacak çalışmalarımız da nihayete ermiş olacak. Vatandaşlarımızın destek ve gayretlerine çok teşekkür ediyorum. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da özür diliyoruz. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızı da hızlı bir şekilde sonlandıracağız" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna konuşmasının ardından işçilerle sohbet edip yapımı tamamlanan Telekom Alt Geçidi'nde araba kullandı.