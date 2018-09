Sonbahar serinliğinde park konseri

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN Belediyesi, kültür etkinlikleri kapsamında yaz boyunca düzenlediği park konserlerini bu hafta da sürdürdü. Her Telden müzik grubu nun sahne aldığı müzikal şölene vatandaşın ilgisi yoğundu. Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından vatandaşların yaz boyunca keyifli vakit geçirmesi için Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde düzenlenen park konseri her hafta olduğu gibi bu hafta da hız kesmeden devam etti. Her Telden müzik grubu şarkı ve türküleriyle sonbahar serinliğinde vatandaşlara coşkulu bir akşam yaşattı.