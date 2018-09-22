Çakmak gazı liseli İbrahim’i öldürdü

ANKARA'DAN Antalya
'daki akrabasının yanına tatil için gelen Kandemir, 20 Eylül'de akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Kemer'in Beldemi Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda gezintiye çıktı. Kandemir, arkadaşlarına 'siz gelmeyin' diyerek markete gittiği ve 3 adet kek ile bir adet çakmak gazı alarak parka geldiği öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre İbrahim Kandemir'in bu sırada çakmak gazını cebine koyduğu belirlendi. BİR ANDA FENALAŞTI
İlerleyen saatlerde çakmak gazını çektiği tahmin edilen İbrahim Kandemir, bir anda fenalaşmaya başladı. Baygınlık geçiren Kandemir'in yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken sahilde bulunan duşta arkadaşları elini yüzünü yıkadı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen liseli genç kurtarılamadı. Olay yerinde polisin yaptığı incelemeden sonra cenaze Antalya Adli Tıp
Kurumu morgunda kaldırıldı. Burada otopsinin ardından cenaze toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.