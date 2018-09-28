3. kahramanmaraş günlerı başladı

Atatürk Kültür Merkezi
(AKM) etkinlik alanında düzenlenen Kahramanmaraş
Tanıtım Günleri'nin açılışı Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç
ve Ak Parti
Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kahramanmaraş ilinin kültürü, turizmi, ekonomisi, gelenek ve göreneklerinin her yönüyle 27-30 Eylül tarihleri arasında tanıtılacağı tanıtım günlerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, açtığı stantta ildeki değişim ve dönüşümü yansıtacağı gibi devam eden projeleri de ziyaretçilere tanıtacak. Birçok proje görselleriyle katılımcılara sunulacak. Kahramanmaraşlının doğduğu yere aidiyet duyduğunu ve Maraş dışında her yerin gurbet olduğunu ifade eden Ünal, günümüzde insanların sıla ve gurbet gibi duygularının yok olmaya başladığını dile getirdi. Ünal, tanıtım günlerinin Kahramanmaraş dışında yaşayanlar için ayrı bir önemi olduğunu belirtti. Ünal, "Sılamıza duyduğumuz aidiyeti korumamız gerekiyor. Sılamız bizim annemiz, aynı zamanda bizim babamız, ailemiz" dedi. TANITIM GELECEK YIL İSTANBUL'DA
İnsanın kalbinde muhafaza etmesi gereken en önemli duygunun iyilik ve merhamet olduğuna işaret eden Ünal, "İyilik ve merhamet duygusunu besleyen ise bizim aidiyetimiz. Annemize, babamıza, ailemize, şehrimize duyduğumuz sevgi. Sılamıza duyduğumuz özlem. Kahramanmaraş bizim yurdumuz. Onu çok seviyoruz, sevmeliyiz. Çünkü insan sılasını kaybederse, herşeyini kaybeder. Yabancılaşmış ve sılasını kaybetmiş insan olmak istemiyoruz. Tanıtım günlerinin bu yüzden çok önemli oldu" değerlendirmesinde bulundu. Ünal, gelecek sene Kahramanmaraş Tanıtım Günleri'ni İstanbul'da da yapacaklarını vurguladı. Vali Vahdettin Özkan da Kahramanmaraş tanıtım günlerinin şehrin güzelliklerini tanıtması bakımından önemli olduğuna işaret ederek, tüm Ankara
lıları etkinliğe davet etti. Açılışın ardından Ünal, stantları gezerek, esnafla sohbet etti ziyaretçilere Maraş dondurması ikram etti. Etkinliğe Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile vatandaşlar katıldı. HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
EĞITIM seferberliği kapsamında ilk ziyaret edilen Şentepe Şehit Mahmut Özdemir İlkokulu oldu. Türk Eğitim Sen 5 No'lu şube aracılığıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrenciler yeni kıyafet ve eğitim malzemeleri ile büyük mutluluk yaşadı. Hatıra fotoğrafı çektirdiler.