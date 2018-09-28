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Beypazarı İlçe Başkanlığı açıldı

Giriş Tarihi: 28.9.2018
AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı açıldı
Ankara Milletvekili Barış Aydın, Beypazarı ilçe danışma kurulu toplantısı için gittiği Beypazarı'nda AK Parti İlçe Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı. Aydın burada yaptığı konuşmada, "Ankaramızın cennet ilçesi Beypazarı'na geçtiğimiz günlerde festival için geldiğimizde büyük bir heyecanı ve coşkuyu birlikte yaşadık. Şimdi aynı heyecanı ilçe başkanlığımızın açılışı için yaşıyoruz. Ülkemizin önemli süreçlerden geçtiği bu günlerde hepimize daha çok görev düşüyor. Çalışma azmimizi inşallah bundan böyle daha da artırarak ülkemizi hak ettiği noktalara taşıyacağımıza inancımız tam" diye konuştu. Vekil Aydın, yenilenen parti binasının açılışından sonra Beypazarı çarşı ve pazar yeri ziyareti yaparak, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
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AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı açıldı
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