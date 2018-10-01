Halkbank Baranowicz ile kadrosunu güçlendirdi

VOLEYBOL Efeler Lig
i'nin son şampiyonu Halkbank
, Polonya
asıllı İtalya
n pasör Michele Baranowicz
'i kadrosuna kattı Geçtiğimiz sezon Voleybol Efeler Ligi
'ni şampiyon olarak tamamlayan Halkbank Erkek Voleybol Takımı
, Polonya
asıllı İtalyan
pasör Michele Baranowicz
'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre Tayler Sanders'tan boşalan pasör pozisyonu için 29
yaşında ve 1,96
metre boyundaki Baranowicz ile anlaşma sağlandığı belirtildi. İtalya Voleybol Milli Takımı forması da giyen Michele Baranowicz, son olarak İtalya Ligi'nde Copra Piacenza
takımının kadrosunda yer aldı.