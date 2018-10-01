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Baranowicz ile kadrosunu güçlendirdi

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018
Halkbank Baranowicz ile kadrosunu güçlendirdi
VOLEYBOL Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank, Polonya asıllı n pasör Michele Baranowicz'i kadrosuna kattı Geçtiğimiz sezon Voleybol Efeler Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Polonya asıllı İtalyan pasör Michele Baranowicz'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre Tayler Sanders'tan boşalan pasör pozisyonu için 29 yaşında ve 1,96 metre boyundaki Baranowicz ile anlaşma sağlandığı belirtildi. İtalya Voleybol Milli Takımı forması da giyen Michele Baranowicz, son olarak İtalya Ligi'nde Copra Piacenza takımının kadrosunda yer aldı.
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Halkbank Baranowicz ile kadrosunu güçlendirdi
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