Torunu yürüyebilsin diye çöp topluyor

Mamak Gülveren'de yaşayan 60 yaşındaki Sevim Tekkeli, 13 yaşındaki torununun yürüyebilmesi için yıllardır mücadele veriyor. Maddi imkânsızlık yüzünden torununun ameliyatını yaptıramadığını ifade eden talihsiz kadın SABAH Ankara aracılığıyla başkentlilerden yardım istedi. Sabahları sokak sokak gezip çöpleri karıştıran, akşamları da el emeği işleme yapan Sevim Tekkeli çaresiz kaldığını söyledi.

AMELİYAT OLDU, FELÇ KALDI

Serkan-Seray çiftinin 2 çocuğundan en büyüğü olan ve 13 yıl önce doğan Esmanur'un belindeki su birikintisinin alınmasından sonra felç kaldığını ve belden aşağısının tutmadığını ifade eden babaanne torununun yürüyebilmesi için mücadele veriyor. Ömrünü torununa adadığını söyleyen Tekkeli, "Gelinim Kürt olduğu ve Türkçe bilmediği için doktorların ne dediğini anlamamış. Esmanur'um doğduğunda ayakları hareket ediyordu. Sadece belinde kan ve su birikintisi vardı. Beyin cerrahına gittik, ameliyat oldu ve torunum felç kaldı. Defalarca ameliyat oldu, belden aşağısı tutmuyor. Evde asansör yok, sürekli indirip kaldırmak zor. İleride kendi başına yürümesi için ameliyat olması şart" diye konuştu.

GÜCÜMÜZ YETMİYOR

Belinde eğrilik, kalça çıkıklığı ve diz kapağında kırık bulunan Esmanur'un iyileşmesi için 10 bin TL'ye ihtiyaç var. Mahallelerinde 2 yıl önce yaşanan çatışmada evlerine isabet eden kurşunlardan kaçarken kızını yere düşüren anne Seray, Esmanur'un diz kapağının o zaman kırıldığını söyledi. Eşinin gündelik işlere gittiğini söyleyen anne, kayınvalidesi sayesinde kızının durumunun daha iyi olduğunu belirtti. "Yıllardır el işi işleme yapıp satıyorum, çöp topluyorum. Artık yaşlandım, zorlanıyorum" diyen babaanne, "Torunumun yürümesi için dünyayı veririm. Ben ömrümü ona adadım. Bu zamana kadar Mamak Belediyesi çok destek oldu. Ameliyat için 10 bin TL'ye ihtiyacımız var, gücümüz yetmiyor" dedi.