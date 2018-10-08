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Dolmuş magandası cezaevinde

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Dolmuş magandası cezaevinde
OLAY, 30 Ağustos'ta 'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Talatpaşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan dolmuş içerisinde seyahat eden Nazan B. ile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası İzzet Atılkan, genç kadına küfürler edip, fiziksel saldırıda bulundu. Nazan B., yaşadığı anları cep telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler büyük tepki topladı. Nazan B., bu kişi hakkında daha sonra suç duyurusunda bulundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yaşanan olay sonrası polis İzzet Atılkan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan ve ayrıca cezaevi firarisi olduğu öğrenilen İzzet Atılkan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Dolmuş magandası cezaevinde
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