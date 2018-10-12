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‘Vicdanın varsa traktörü geri getir’

Çiftçi , 27 gündür çalınan traktörünü arıyor. Hırsıza seslenen İpek, “Vicdanı, Allah korkusu varsa traktörümü getirmese bile ücra bir yere atsın” dedi

Giriş Tarihi: 12.10.2018
‘Vicdanın varsa traktörü geri getir’
27 gün önce Pursaklar Yunus Emre Mahallesi Halim Sokak'ta çiftçi , 19 SL 831 plakalı traktörünü evinin önüne park etti. Sabah olunca dışarıya çıkan İpek, traktörünü bıraktığı yerde bulamadı. İpek'in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Traktörün kimliği belirsiz bir kişi tarafından 00.45 sıralarında çalındığı tespit edildi. Çaldığı traktörle kayıplara karışan hırsız, 27 gündür bulunamadı.

VİCDANIN VARSA TRAKTÖRÜ GETİR
27 gündür traktörünü aradığını belirten Mehmet İpek, 'de çiftçilik yapıp mahsulü 'da sattığını söyledi. 35 bin TL civarında zararı olduğunu kaydeden İpek, traktörünün en yakın zamanda bulunmasını istediğini dile getirdi. "Vicdanı, merhameti, Allah korkusu varsa traktörümü getirmese bile ücra bir yere atsın" diyerek hırsıza seslendi.
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‘Vicdanın varsa traktörü geri getir’
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