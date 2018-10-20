Başkent Tiyatroları bugün “perde” diyor

SEZON açılışını bugün sahnelenecek olan "Tiryakigillerdeyiz" ve "Eyvah Kümeste Tilki Var" oyunlarıyla yapacak olan Başkent Tiyatroları
, Başkentli tiyatro severleri Gençlik Parkı Kültür Merkezi'ndeki Tiyatro Salonu'nda ağırlamaya devam edecek. Yeni oyunlar ve birbirinden iddialı yapımlarla perdelerini açacak olan Başkent Tiyatroları, birbirinden farklı oyunlarla yeni sezona merhaba diyor. Daha önceki sezonda tiyatro severlerin beğenisini kazanan,"Tiryakigillerdeyiz", "Kim Demiş Karanlık", "Bize Gelen Bizdendir", "Vatan İçin", "Komşu Köyün Delisi" ve "Bir Adam Yaratmak" oyunları bu sezonda da Başkentlilerle buluşacak. Sezonun iddialı oyunlarından biri olarak gösterilen ve sahnelerde yer bulan "Malazgirt'ten Afrin'e İstiklal Mücadelesi" adlı oyun ise sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Her yaştan tiyatro izleyicisini bu yıl da bir araya getirecek olan Başkent Tiyatroları, "Eyvah Kümeste Tilki Var" oyunu ile birlikte bu sene ilk kez sahnelenecek olan"Karga Tepesi" oyunuyla miniklere tiyatroyu sevdirecek.