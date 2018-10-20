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Tiryaki: ile kalplerimiz bir

Giriş Tarihi: 20.10.2018
Tiryaki: Gagauz Türkleri ile kalplerimiz bir
GAGAUZYA Özerk Yeri'ne gençler için bir kültür merkezi, yaşlılar için bir huzurevi yaptıklarını, bir kültür merkezinin de restorasyonunu üstlendiklerini ifade eden Veysel Tiryaki, "Kısa sürede tamamlanan yatırımlarımızın açılışlarının Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri tarafından yapılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Aramızda yaklaşık 1700 km'lik bir mesafe var. Ama görüyoruz ki, ile kalplerimiz bir... 3 bin metrekare büyüklüğündeki kültür merkezi, 1200 metrekare büyüklüğündeki huzurevi ve restorasyonunu gerçekleştirdiğimiz kültür merkezinin, aramızdaki dostluğu baki kılacağına inanıyorum" dedi.
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Tiryaki: Gagauz Türkleri ile kalplerimiz bir
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