Tiryaki: Gagauz Türkleri ile kalplerimiz bir

GAGAUZYA Özerk Yeri'ne gençler için bir kültür merkezi, yaşlılar için bir huzurevi yaptıklarını, bir kültür merkezinin de restorasyonunu üstlendiklerini ifade eden Veysel Tiryaki, "Kısa sürede tamamlanan yatırımlarımızın açılışlarının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
ve değerli eşleri tarafından yapılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Aramızda yaklaşık 1700 km'lik bir mesafe var. Ama görüyoruz ki, Gagauz Türkleri
ile kalplerimiz bir... 3 bin metrekare büyüklüğündeki kültür merkezi, 1200 metrekare büyüklüğündeki huzurevi ve restorasyonunu gerçekleştirdiğimiz kültür merkezinin, aramızdaki dostluğu baki kılacağına inanıyorum" dedi.