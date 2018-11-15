Ulus Devlet Hastanesi Pursaklar’a taşındı

BUGÜN NELER OLDU

HASTANE içerisinde; acil, çocuk polikliniği, kulak burun boğaz, dâhiliye, ortopedi, diyetisyen, kadın doğum, göz, genel cerrahi, cildiye, göğüs hastalıkları, nöroloji, kardiyoloji, psikiyatrı, fizik tedavi, 8 adet ameliyathane, 1 adet sezeryanhane, mescit, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, laboratuvarlar, röntgen odaları gibi bütün bölümler bulunuyor. Vatandaşın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek olan hastane 150 yataklı hastanede, yataklı odaların 50'si tek kişilik, 50'si de çift kişilik olarak düzenlendi. 3 blok olarak inşa edilen hastane, 5 ayrı binadan oluşuyor. Hasta kabul kısmında anaokulu ve 1 de kreş yer alıyor.Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Devlet Hastanesini ziyaret ederek Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Doğan Akdoğan'dan bilgi aldı. Hastane açılır açılmaz bir günde 500'ün üzerinde hastaya hizmet verildiğini açıklayan Başhekim Akdoğan, bu sayının ilerleyen günlerde daha da artacağını ve binlerce hastaya hizmet verebileceklerini söyledi. Başkan Selçuk Çetin, hastanedeki bölümleri gezerek inceleme yaptı.