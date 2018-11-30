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’u grip vurdu

Giriş Tarihi: 30.11.2018
Osmanlıspor’u grip vurdu
SPOR Toto 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor'a konuk olacak Osmanlıspor, pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu maç öncesi Başkent temsilcisini hastalık vurdu. Furkan Özçal, Beykan Şimşek, Caner Arıcı ve Mertan Caner Öztürk soğuk algınlıkları nedeniyle önceki gün yapılan idmana katılamazken, sağlık heyeti bu futbolcuları maça yetiştirmek için hummalı bir çalışmanın içine girdi. Altınordu, Nazilli Belediye ve Eskişehir yenilgilerinin ardından son iki haftada önce İstanbulspor'u yenen ardından Elazığspor'la berabere kalan Yeniçeriler, Ümraniye karşısında da yenilmezlik serisini ve çıkışını sürdürmek istiyor.
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Osmanlıspor’u grip vurdu
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