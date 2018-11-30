Osmanlıspor’u grip vurdu

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'in 14. haftasında Ümraniyespor'a konuk olacak Osmanlıspor, pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu maç öncesi Başkent temsilcisini hastalık vurdu.önceki gün yapılan idmana katılamazken, sağlık heyeti bu futbolcuları maça yetiştirmek için hummalı bir çalışmanın içine girdi. Altınordu, Nazilli Belediye ve Eskişehir yenilgilerinin ardından son iki haftada önce İstanbulspor'u yenen ardından Elazığspor'la berabere kalan Yeniçeriler,