Sayaçta güvence bedeli!

Geçen yıldan bu yana Ankara'da ön ödemeli doğalgaz sayaçları yenileniyor, yerine faturalı sayaç takılıyor. Sayacı değişen aboneler güvence bedeli ödüyor. Doğalgaz dağıtım hizmetini sunan Başkentgaz, yaklaşık 950 bin adet sayacı faturalı sayaçla değiştiriyor. Yenileme işleminin sayaçların ekonomik ve teknik ömürlerini dolması nedeniyle yapıldığı belirtiliyor.

Mevzuata göre şirketler yirmi yılını dolduran sayaçları müşteri talebi olmadan değiştirebiliyor.

Yine tamir edilemez, kullanılamaz hale gelen 14 yıllık sayaç da bu kapsamda değerlendiriliyor.

Yeni sayaçlar dağıtım şirketlerinin mülkiyetinde.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bu nedenle müşteriden sayaç ve değişim bedeli talep edilemeyeceğini açıkladı. Faturalı sayaca geçişte talep edilen ücretin "güvence bedeli" olduğu ifade edildi. Tartışmanın arkası gelmedi.

Konu soru önergesiyle Meclis gündemine taşındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, aboneliğin sonlanması durumunda bu paranın güncellenerek aboneye ödeneceğini vurguladı. Bakan Dönmez, konuya ilişkin şu tespiti yaptı: "Yirmi yılını dolduran sayaçların mekanik sayaçlar ile değiştirilmesi mümkün. Doğalgaz dağıtım şirketleri, alacaklarını garanti altına alabilmek amacıyla, mekanik sayaç kullanan abonelerden abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak üzere güvence bedeli alıyor. Bu güvence bedeli aboneliğin sonlandırılması halinde güncellenerek aboneye iade ediliyor"

Güvence bedeli olarak alınan tutarı 406 lira. Abonelikler sonlandırıldığı anda dağıtım şirketi bu bedeli enflasyon oranında güncelleyerek geri ödemek zorunda. Aksi bir durumla karşı karşıya kalan vatandaşlar EPDK resmi internet sitesindeki tüketici şikâyetleri köşesine başvurabilir. Bu arada Ankara 5.

Tüketici Mahkemesi Haziran ayında bir abonenin başvurusu üzerine sayaç değişimi konusunda önemli bir karar verdi. Mahkeme, abonenin isteği dışında sayaç değişiminin Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı olduğuna hükmetti. Ancak, anladığım kadarıyla abonelik sonlandırılmadan bu paranın iadesi pek mümkün görünmüyor.