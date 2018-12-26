Sır cinayeti Müge Anlı çözdü

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da Mamak Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Demir, 11 Kasım'da kayboldu. Ailenin kayıp başvurusu üzerine Demir'in bulunması için çalışma başlatan polis, sonuç alamadı. Bunun üzerine cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, Demir'in kaybolmadan önce iş arkadaşı Ali T. ile buluştuğunu tespit etti. Olayla ilgili ifadesi alınan ve şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alınan Ali T., daha sonra cinayeti itiraf etti.36 yaşındaki temizlik işçisi Murat Demir'in, annesi Gülizar Demir ve babası Nurettin Demir, ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına katılarak oğullarını görenlere seslenmişti. Müge Anlı'nın ekibinin yaptığı araştırmalar sonucu Demir'in kaybolduğu gün, belediyede temizlik işi yapan arkadaşı Ali T.'nin de memleketi Kırıkkale'den Ankara'ya gelip kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Konu üzerinde araştırmalar sürerken, Kırıkkale'de Murat Demir'in cenazesi bir vatandaş tarafından bulundu. Demir'in iş arkadaşı Ali T. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından daha fazla saklanamayan Ali T. de polise teslim oldu.CINAYET Büro'daki sorgusunda Demir'le buluşup alkol almak için otomobille Kırıkkale yakınlarındaki Kızılırmak nehrinin kenarına gittiklerini belirten Ali T., aralarındaki borç-alacak davası nedeniyle tartıştıklarını söyledi. Şüpheli Ali T. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otomobilden aldığı sopayla Demir'i darp ederek öldürdüğünü söyledi. Demir'in cesedini Kızılırmak nehrinin kenarına gömdüğünü belirten Ali T. suç aleti sopayı da nehre attığını ifade etti. Kızılırmak nehrinin kenarında yapılan aramada Demir'in cesedi bulundu ve Murat Demir'in cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli Ali T. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Demir'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Cimşit Mezarlığı'na defnedilecek.