Aylaklara ‘aylak’ operasyonu

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Başkentte2017-2018 yıllarında işe girememiş üniversite mezunu gençleri ve devlet dairelerinde çalışmak isteyen vatandaşların hem paralarını hem de umutlarını ellerinden alan 4 kişilik çete 'Aylak' operasyonu ile çökertildi. 100 bin lira değerinde vurgun yapan çetenin kişisel bilgileri izinsiz kullandıkları ve kendilerini üst düzey yetkili olarak tanıttıkları ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, unvan kullanarak işe koyma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirmek için şüphelilerin genellikle işsiz mağdurlara sosyal paylaşım sitelerinden ulaştığı tespit edildi. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan zanlıların, mağdurları kamu kurumlarında memur olarak işe girebilmeleri için toplamda 100 bin TL ve cv, adli sicil kayıtları, doktor raporu, KPSS sonuç belgeleri gibi belgeler isteyerek dolandırdıkları belirlendi.3 aylık teknik ve fiziki takip sonucu çetenin bağlantılı olduğu kişiler de mercek altına alındı. Ankara, İzmir ve Konya'da 12 Aralık'ta yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucu örgüt yöneticileri ve örgüt üyelerinin tamamı yakalandı. Örgüt lideri 'aylak' lakaplı Adem S., dahil söz konusu suçları işlediği tespit edilen 4 şahıs gözaltına alındı. Zanlılar suçlarını itiraf ederken kendilerini Sağlık Bakanlığı ve SGK'da müdür olarak tanıttıklarını belirtti. 2 yılda 18 vatandaşı dolandıran zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.