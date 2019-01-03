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Ustasından balık döner

Giriş Tarihi: 3.1.2019
Ustasından balık döner
Ankara'da 16 yaşından beri aşçılık yapan Mehmet Gezen (32), sahibi olduğu restoranda büyük tüm balıktan 'balık döner' yapmaya başladı. Ankara'da oturan, aslen Bitlisli olan Mehmet Gezen, restoranında hazırladığı büyük tam balıktan 'balık döner'in satışına başladı. Daha önce de kalamar döner, 1 metrelik balık Adana, hamsiburger, balık mantı gibi yemeklerin üzerinde çalıştığını belirten Gezen, kalabalık bir ailede büyüdüğünü ve çocukluğunda geniş sofralarda yemek yediklerini bu nedenle yemeğe olan ilgisinin o yıllarda başladığını dile getirdi. Mehmet Gezen, daha önce ailesinin lokantasında çalışırken tavuk ve et döner üzerine edindiği bilgileri balıkla sentezledikten sonra ortaya balık dönerin çıktığını kaydetti. Gezen, "Annem tandırda ekmek yaparken yanına gider onu izlerdim. Sobanın üstünde pilav yaparken, gider tencereyi ben karıştırırdım. Oldum olası böyle gözlem içindeydim. O zamanlar meğerse içimde bir aşçı yatıyormuş, haberim yokmuş. Bunun farkına vardığımız an, mesleğe girdik zaten. Ondan sonra mesleğimi sevdikçe geliştirdim. İşin rengi değişmeye başladı" diye konuştu.
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Ustasından balık döner
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