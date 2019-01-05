Geleneksel halk dansının adresi: FOMGET

BUGÜN NELER OLDU

Başkenti ve Türkiye'yi birçok dans yarışmasında başarıyla temsil eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Folklor Müzik Gençlik Topluluğu (FOMGET), 2018-2019 sezonunda da iddialı bir ekip yetiştiriyor. Kursa kayıt yaptıran her yaş ve meslekten kursiyerler, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel halk danslarını öğreniyor. Aralarında memur, eğitmen ve öğrencilerin yer aldığı 16-32 yaş arası 80 kursiyer, Haziran ayına kadar kursa devam edecek. Ankara-Seğmen, Antalya, İzmir, Trabzon, Gaziantep, Burdur ve Kırklareli yörelerine ait geleneksel halk oyunları eğitimi kursiyerlere profesyonel eğitmenler tarafından veriliyor. Kurs sonunda başarı belgesi alırken, FOMGET'te eğitim alan kursiyerler, Mart ayında da Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun düzenlendiği Ankara İl Yarışması'nda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde başkenti temsil edecek. İl yarışmasını başarıyla geçen ekip bölge yarışmasında ve burada başarılı olanlar ise Türkiye Finali Yarışması'nda ülkemizi temsil etme şansı bulabilecek. FOMGET yurt içinde ve yurt dışında festival ve gösterilere de katılma şansı yakalayabilecek.