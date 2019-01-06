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’da sofrası

Giriş Tarihi: 6.1.2019
Ankara’da Somali sofrası
Türkiye'de eğitim gören Somalili 3 öğrencinin Ankara'da açtığı restoran, "Somali mutfağını" başkente taşıdı. Üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen Somalili Abdülnasır Hasan, Muhammed İsse Abdullah ve Adam Halac Yusuf'un birlikte açtığı "Somali Sofrası" ismini verdikleri restoran, bu ülkeye özgü geleneksel yemekleri başkentlilerle buluşturuyor. Öğrencilerin, yaklaşık 3 ay önce Ankara'da açtığı restoran, başkentte Somali mutfağına ait yemeklerin yapıldığı ilk mekan olma özelliği taşıyor. Somali'de hayvancılığın yaygın olduğu ve halk eti çok sevdiği için menüdekilerin büyük çoğunluğu et yemekleri. Restoranda, baharatın da bol miktarda kullanıldığı Somali usülü etli pilav, samosa, etli makarna ve et kavurma gibi çok sayıda lezzeti bir arada bulmak mümkün. Bir Arap, bir Türk ve 6 Somalilinin çalıştığı restoranın mutfak bölümünde çalışanların tamamı kadınlardan oluşuyor.
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Ankara’da Somali sofrası
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