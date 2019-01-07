Tel örgüleri aştım, sıra şampiyon olmakta

Gençlerbirliği oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, A takıma yükselmek için çok çalıştığını belirterek, "Tesislerimizde A takım ile diğer takımları ayıran bir tel örgü vardır. Benim tüm hedefim o teli aşmaktı. Başardım, şimdi sıra şampiyonluk yaşamakta" dedi

Gençlerbirliği'nde Yıldırım Mert Çetin, bu sezon gösterdiği performans ile Ümit Milli Takım'ın kapısını araladı ve formayı da almayı başardı. 21 yaşındaki genç futbolcu en büyük hayalini Gençlerbirliği formasını Süper Lig'de de terletmek olarak açıklıyor. A takıma yükselmek için çok çalıştığını belirten Çetin, "Tesislerimizde altyapı takımlarımız ve A takım bir arada çalışıyor. A takım ile diğer takımları ayıran sadece bir tel örgü var. Benim tüm hedefim o teli aşmaktı. Babamın yardımı ve benim kararlılığım, Allah'ın da yardımıyla o teli aştım, bugün buradayım. Giydiğim formanın değerini çok iyi biliyorum. İnşallah ait olduğumuz lige çıkacağız, bu sezon tek hedefim Gençlerbirliği forması ile bir şampiyonluk yaşamak" diye konuştu.



"ERKAN HOCA BİZE ÖZGÜVEN VERİYOR"

SEZON başından beri Erkan Sözeri'nin kendisine çok yardımcı olduğunu ifade eden Çetin, "Bazen abi, bazen baba, bazen hoca gibi davranıyor. Bu da bize özgüven veriyor. Hep destekleyici oldu. Bu özellikle benim için çok büyük avantaj oldu. İki ümit milli takım kampına gittim ve benim için çok iyi geçti. Şimdi ki hedefim A Milli Takım" dedi. ABİ-KARDEŞ GİBİYİZ

SAVUNMADAKI partneri Luccas ile iyi anlaştıklarını dile getiren Mert, "Geçen sene son Bursaspor maçında Luccas ile birlikte oynadım. Birbirimizi tanıma şansımız olmuştu. Ama bu sezonda tam bir abi kardeş ilişkimiz var. Birbirimizi tamamlıyoruz. Aramızda çok iyi bir saygı sevgi var. Bu saygı sevgi de sahada birbirimize sahip çıkmamıza neden oluyor" diye konuştu. Genç savunma oyuncusu, G.Birliği altyapısı ile ilgili, "Bu bir bayrak yarışı. Benden önce de altyapıdan gelen isimler vardı. Benden sonra da olacak" şeklinde konuştu.



TARAFTARIMIZ DESTEĞİNİ ESİRGEMİYOR

BU sezonki takımın şampiyonluk için kurulduğunu vurgulayan Mert Çetin, "Bu sezon adeta Gençlerbirliği'nin şampiyonluğu için yaşıyoruz. Sezona coşku ve istekle başladık. Şampiyonluk keyfini yaşamak, o coşkuyu tatmak için de elimizden geld-i ğince çalışıyoruz" dedi. Gençlerbirliği taraftarlarına teşekkür eden Mert, "Taraftarımız desteklerini hiç esirgemiyorlar. Her deplasmanda yanımızdalar. Altyapıdan yetiştiğim için sahiplenildiğimi hissediyorum, bu da bana ayrı bir özgüven veriyor. Ben Gençlerbirliği'nin çocuğuyum. Bu duyguyla oynuyorum, bunu bilerek ayrı bir hırsla mücadele ediyorum" şeklinde konuştu. Gençlerbirliği tarihinde yer almak istediğini belirten Mert, "Süper Lig'de de bu takımın değişilmez bir parçası olmak istiyorum. Şampiyon takımın savunma oyuncusu olarak Süper Lig'de de Gençlerbirliği armasını taşımak istiyorum. En büyük hedeflerimden biri de Gençlerbirliği'nin kaptanlığını yapmak. Çok çalışarak tüm hedeflerimi gerçekleştirmek için mücadele edeceğim" diye konuştu.