Satranç hayata yön verir

MIMARLAR Derneği'nin Ocak ayı boyunca düzenleyeceği söyleşilerin ilk konuğu Akın Gökyay oldu. "Bir Tutkunun Hikayesi"
başlığıyla gerçekleştirilen Akın Gökyay'ın satranç temalı söyleşisi, katılımcıların ilgi odağı oldu. Söyleşiye "Satranç hayatımıza yön veren özel bir spordur"
sözleri ile başlayan Gökyay, Satranç Müzesi'ni gelecek nesillere bir kültür birikimi olarak bıraktığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Gökyay, "Satranca ilgim 8 yaşında iken başladı. Dünyanın 110 ülkesini ziyaret ettim, yıllarca satranç taşlarının peşinden koştum bir seyyah gibi…
Dolayısıyla çok fazla satranç takımına sahip oldum. Satranç öyle bir spor ki, dil bilmeseniz de, kültüre yabancı olsanız da, satranç tahtası üzerinde iletişiminiz kopmuyor. Satranç, barışın ve evrenselliğin simgesi. Bu kadar birikimi sadece kendime saklayamazdım. İşte Satranç Müzesi fikri tam da bu noktada oluştu" ifadelerini kullandı. BAŞARININ ANAHTARI
Özellikle gençlere mesaj veren Gökyay, "Satranç başarının anahtarıdır. Sabırlı, temkinli olmayı ve geleceği öngörmeyi öğretir. Gençlerimizi doğudan batıya mutlaka satrançla tanıştırmalı, onları barışın simgesinde birleştirmeliyiz. Gençlerin satranç öğrenmesini sağlıklı nesiller için çok önemsiyorum"
diye konuştu.