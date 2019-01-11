Satranç hayata yön verir

BUGÜN NELER OLDU

MIMARLAR Derneği'nin Ocak ayı boyunca düzenleyeceği söyleşilerin ilk konuğu Akın Gökyay oldu.başlığıyla gerçekleştirilen Akın Gökyay'ın satranç temalı söyleşisi, katılımcıların ilgi odağı oldu. Söyleşiyesözleri ile başlayan Gökyay, Satranç Müzesi'ni gelecek nesillere bir kültür birikimi olarak bıraktığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Gökyay,Dolayısıyla çok fazla satranç takımına sahip oldum. Satranç öyle bir spor ki, dil bilmeseniz de, kültüre yabancı olsanız da, satranç tahtası üzerinde iletişiminiz kopmuyor. Satranç, barışın ve evrenselliğin simgesi. Bu kadar birikimi sadece kendime saklayamazdım. İşte Satranç Müzesi fikri tam da bu noktada oluştu" ifadelerini kullandı.Özellikle gençlere mesaj veren Gökyay, "Satranç başarının anahtarıdır. Sabırlı, temkinli olmayı ve geleceği öngörmeyi öğretir. Gençlerimizi doğudan batıya mutlaka satrançla tanıştırmalı, onları barışın simgesinde birleştirmeliyiz.diye konuştu.