Başkan Mesut Akgül MİM-DER’i ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

MAMAK Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak İnşaat Müteahhitleri Derneği'ni (MİM-DER) ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Başkan Akgül ve MİM-DER Başkanı Hamza Can karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile iş birliği içinde Mamak'ta güzel eserlere imza attıklarını kaydeden Akgül, "Dönüşümün en önemli ayaklarından birisi olan özel müteşebbislerimizin ve müteahhitlerimizin ilçemizin inşası konusunda rolü çok büyük. Zaman zaman bir araya gelerek, Mamak için, Mamaklı kardeşlerimiz için neler yapabiliriz diyerek istişarelerde bulunduk. MİM-DER yönetimine yeni mekânlarının hayırlı olmasını diler, hayırlı hizmetlere vesile olmasını dilerim" dedi.MİM-DER Başkanı Hamza Can, "Başkanımızla bu süre zarfında inşaat sektörünün sorunları, yapılması gerekenler ve ileriye dönük yapılacak çalışmalara dair fikir alışverişinde bulunduk. Yeni yerimizde ilk ziyaretçimiz olarak ağırlamaktan onur duyduk. Mamak'a kazandırdığı değerler ve inşaat sektöründe yaptığı çalışmalar için başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.