Türk Kızılayı’ndan Akgül’e ziyaret

Türk Kızılayı Mamak Şube Başkanı Şükrü Can, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret etti Türk Kızılayı'nın Mamak'ta yapılan ve yapılacak olan faaliyetlerini Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ile paylaşan Türk Kızılayı Mamak Şube Başkanı Şükrü Can, Mamak Belediyesi ile Türk Kızılayı arasında ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Akgül'e teşekkür etti. Mamak'ta bir yıl içerisinde 500 aileye maddi destek sağlamanın yanı sıra, yaklaşık 2 bin aileye gıda ve giysi yardımı yaptıklarını belirten Can, okullarda ve kurumlarda 2 bini aşkın kişiye de ilk yardım eğitimleri verdiklerini söyledi. Mamak Belediyesi ile ortaklaşa kan bağışı kampanyaları düzenlendiklerini de ifade eden Can, Türk Kızılayı olarak 150 yıldır ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

KIZILAY'A DESTEK ÖNEMLİ

Türk Kızılayı'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydeden Başkan Akgül de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türk Kızılayı gerek yurt içinde gerekse dünyanın dört bir yanında mazlumlara el uzatan önemli bir yardım kuruluşumuzdur. Vatandaşlarımızın Kızılay'a destek vermesi önemli. İlçemizdeki kan bağışçı sayıları bizleri mutlu ediyor. İnşallah bu desteğin artmasını ümit ediyorum" dedi. 'Ab-ı Bade Reng' sergisi açıldı TÜRK süsleme sanatlarından kaat'ı ile yapılan eserlerden oluşan "Ab-ıBade Reng" sergisi açıldı. Ankara Sanat Galerisi'ndeki sergide, sanatçı Ahmet Çoktan'ın kağıt ve deri oymacılığıolarak bilinen kaat'ı sanatıyla yaptığı 76 eser bulunuyor. Çoktan, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Bir eser, günde 12 saat çalışarak bir ila beş hafta arasında değişen sürelerde tamamlanıyor" ifadesini kullandı. Küratörlüğünü Bilge Özcan'ın yaptığı sergi, 30 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.