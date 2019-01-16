8 dünya klasiğine 45 temsil

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DEVLET Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü'nün farklı bölgelerinde sahnelenen dünyaca ünlü yazarların 8 klasik oyunu, 21 Ocak'a kadar Ankara seyircisiyle buluşacak. DT'nin yurt genelinde sahnelediği Cimri, Hastalık Hastası, Suç ve Ceza, Elektra gibi 2018-2019 sezonda yoğun ilgi gören klasik eserler, Ankara'da da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, bu hafta gerçekleştirilecek klasikler haftasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Klasikleri ilk kez 2013-2014 oyun sezonunda bir araya getirdiklerini, bu yıl da beşincisini düzenlediklerini belirten Kurt, hafta boyunca, Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen Moliere'in "Hastalık Hastası" ve "Cimri", Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza", John Steinbeck'in "Fareler ve İnsanlar" oyunları ile İstanbul Devlet Tiyatrosu'nca sahnelenen, antik yazar Sophokles'in kaleme aldığı "Elektra" oyununun yanı sıra diğer bölgelerde sahneye aktarılan klasik eserlerden bazılarını seyirci ile buluşturacaklarını belirtti.