Sanal belge

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Ankara Üniversitesi, Türkiye'de bir sosyal bilimci için hazırlanan ilk kapsamlı sanal belgelik olan "Sedat Veyis Örnek Belgeliği"ni hazırladı. Başta Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş olmak üzere beş yüzden fazla kişinin destek verdiği proje çalışması üç yıl sürdü. "Sedat Veyis Örnek Sözlü Tarih, Biyografi ve Belgelik Çalışması" başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında, tiyatro oyunları ve öyküleriyle de tanınan Türk halkbilim uzmanı Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek (1929-1980) üzerine çok geniş bir araştırma gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi, Türkiye'de ilk defa bir sosyal bilimci için hazırlanan bu kapsamlı sanal belgeliğe http://sedatveyisornek. humanity.ankara.edu.tr adresi ile ev sahipliği yaptı. Proje ekibi, Sedat Veyis Örnek hakkında düzenledikleri toplantıları, derledikleri tüm malzemeyi kitaplaştırmanın yanı sıra Sedat Veyis Örnek hakkında bir dergi özel sayısı ve bir biyografi kitabı da hazırladı. Başta Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş olmak üzere beş yüzden fazla kişinin destek verdiği proje çalışması üç yıl sürdü.