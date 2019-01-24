Ankara’nın tarihi ve ruhundan etkilendim

Voleybol Efeler Ligi lideri Halkbank'ın İtalyan yıldızı Michele Baranowicz, Türkiye ve Ankara'ya alışma sürecini atlattığını, bunun da performansını olumlu etkilediğini söyledi. Ankara'ya geldiğinde uyum sorunu çektiğini, babası ile birlikte bu süreci atlattığını ifade eden tecrübeli oyuncu, "Antrenmanlardan zaman buldukça babamla Ankara Kalesi'ne, Anıtkabir'e gittik. Gerçekten çok etkileyici mekanlar ve kentin ruhunu yansıtıyorlar. Elbette Ankara bu iki mekandan ibaret değil. Öğrendiğim kadarıyla dünyanın en iyi müzelerinden Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve benzerleri var. Çevrede de etkileyici yerler olduğunu arkadaşlarım bana anlattı. Ayrıca İstanbul ve diğer kentleri de gezip tanımak istiyorum" diye konuştu.

'Esas mücadele play-off etabında' ANKARA'NIN keyifli bir kent olduğuna dikkati çeken Michele Baranowicz, "Ailem de artık Ankara'ya geldi. Hayat benim için daha kolay olacak. Daha verimli bir dönem yaşayacağıma inanıyorum" dedi. Halkbank'ta ilk yılı olduğunu ve sezonun henüz yarısında olduklarını vurgulayan İtalyan pasör, "Takım olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şu anda her şey istediğimiz gibi gidiyor. Zorluk derecesi yüksek karşılaşmalarda iyi motive oluyoruz. Fakat voleybolda esas mücadele ve zorluk play-off etabında başlar. Bizim de hem mantalite hem fiziksel olarak en yüksek seviyede olmamız gereken dönem play-off mücadelesi. Bunun yanında, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası da diğer yarışma alanları olarak hedefimizde duruyor" ifadelerini kullandı.

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Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank sezon başında Tayler Sanders'ten boşalan pasör mevkisi için İtalya Ligi'nde Copra Piacenza takımından Michele Baranowicz'i transfer etmişti. Polonya asıllı İtalyan pasör, 29 yaşında ve 1,96 metre boyunda ve İtalya Voleybol Milli Takımı forması da giyiyor.