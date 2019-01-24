Hasarlı kaza sonrası otomobilin çarptığı baba ve oğlu öldü

BUGÜN NELER OLDU

ÇankayaSakıp Sabancı Bulvarı'nda iki otomobil çarpıştı. Hasarlı kaza sonrası araçlardan inen Süleyman Duran ve oğlu Mehmet Duran ile minibüsün sürücüsü T.Z. ve ablası M.A. konuşmaya başladı. Bu sırada arkadan gelen Erkan Acar yönetimindeki otomobil, baba ve oğlu ile M.A.'ya çarptı. Araçların yanından uzaklaşan T.Z. kurtuldu. Ağır yaralanan Süleyman Duran'a olay yerinde uzun süre kalp masajı yapıldı. Yaralılar, daha sonra hastanelere kaldırıldı. Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Süleyman Duran ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan oğlu Mehmet Duran, yaşamını yitirdi. M.A. ise hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi. Ölen Süleyman Duran ve oğlu Mehmet Duran'ın cenazeleri, Sinop'un Saraydüzü ilçesi Uluköy köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Otomobil sürücüsü Erkan Acar gözaltına alındı.