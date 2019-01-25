Jakoben CHP zihniyeti

CHP ve İP'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ortak aday gösterdiği Mansur Yavaş, Halk TV'de katıldığı programda skandal ifadelere imza attı. Mansur Yavaş, sokak hayvanlarının katledilmesinden ve işkence edilmesi konusunda dindar aileleri sorumlu tuttu. Yavaş konuyla ilgili, "Bu olaylara dini yönden bakan insanlar, hem derler ki 'Allah'ın yarattığı hiçbir varlık sebepsiz değil.' ama bakarsınız, bu tür söylemlerde bulunanların çocukları bunları yapıyor." ifadeleri büyük tepki topladı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKI

Mansur Yavaş'ın bu söylemlerine en büyük tepki sosyal medyadan geldi. Cafer Özer isimli bir vatandaş, "Böyle abuk subuk konuşursanız zor seçim kazanırsınız. Sizin Müslümanlarla, dindar insanlarla derdiniz ne? Sen işine bak, Ankara'ya ne yapacaksın onu anlat'' ifadelerini kullanırken Tayfun Coskun ise, "Sayın Mansur Yavaş Müslümanlar hakkında ihtisas mı yaptınız, bilirkişi gibi konuşuyorsunuz. Dindar insanlara niye bu kadar önyargılıyız?" şeklinde konuştu. Dindar hayvana eziyet etmez FERHAT Yıldırım, ''En ucuz tabir dindar olan kesim veya dindar olmayan kesim ifadesidir. İnsanları fişlemeyin, gruplaştırmayın, taraftar olmaya zorlamayın'' şeklinde görüş verirken Abdullah Can ise, ''Bu yaklaşım çoğulcu, toptancı ve faşist bir yaklaşımdır. Hiçbir dindar hayvana eziyet etmez. İstisna her kesimde vardır. Bunu söyleyen bir kişi koca bir şehre nasıl başkanlık yapacak. Halk TV memnun olsun diye mi böyle konuşuyorsun, yazık'' dedi.



YAVAŞ ANKARALILARI YARALADI

ESKI milli futbolcu Ramazan Tunç: Bizim dinimiz merhamet dinidir... Merhameti olmayanın imanı olmaz. Dindarlara böyle bir ithamda bulunmak tam anlamda bu toplumdan kopuk jakoben CHP zihniyetinin bir tezahürüdür. Ankara'yı yönetmeye talip olan birinin böyle bir açıklama yapması dini değerlerine bağlı olan tüm Ankaralıları yaralamıştır. Bunun tabiki sandığa yansımaması düşünülemez. Bu açıklama aynı zamanda bilinç altında dindar kesime karşı beslediği negatif duygunun dışa vurumudur"Ankaralı vatandaş Akif Bey: Mansur Yavaş'ı muhafazakar diye aday gösterdiler ama böyle bir şey söylemesi çok yanlış. Hayvanlara işkence bir suçtur ve bu suçu dindar insanların üzerine yıkması yanlış bir davranış.