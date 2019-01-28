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Otomobil çaya uçtu

Giriş Tarihi: 28.1.2019
Otomobil çaya uçtu
Metehan E., yönetimindeki otomobil, Mamak Tepecik Mahallesi, Kayaş Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Metehan E., demir telleri yıkarak Hatip Çayı'na uçan otomobilin içinde mahsur kaldı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri, uzun uğraşlar sonucunda sürücüyü araçtan çıkardı. Yarı baygın olan sürücü, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
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Otomobil çaya uçtu
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