Otomobil çaya uçtu

BUGÜN NELER OLDU

Metehan E., yönetimindeki otomobil, Mamak Tepecik Mahallesi, Kayaş Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Metehan E., demir telleri yıkarak Hatip Çayı'na uçan otomobilin içinde mahsur kaldı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri, uzun uğraşlar sonucunda sürücüyü araçtan çıkardı. Yarı baygın olan sürücü, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.