Bilkent Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ziyaret ettiği Bilkent Şehir Hastanesinde hasta kabulünün başladığını söyledi. Bakan Koca, ''Bilkent Şehir Hastanemizi geçen hafta ortası taşımaya, özellikle en yakınındaki Atatürk Eğitim Hastanesinden başlayarak hafta sonu da Yüksek İhtisas Hastanemizi taşıyarak hasta kabulüne başlamış olduk. Şehir hastanemiz toplam 8 tane branş hastanesinden oluşmakta. Şehir hastanelerinin özellikle bulunduğu bölgenin en son noktada tedavilerin yapıldığı birer sağlık üssü olmasını hedefliyoruz. Bu anlamda hastanemizde bu bölgede sağlık üssü olarak son noktada hizmet verebilir bir organizasyon yapısıyla hareket ediyor olacak'' ifadelerini kullandı.

TITIZ VE HASSAS ŞEKILDE ÇALIŞTIK

Şehir hastanelerinin var olan yönetim sisteminden farklı olarak yönetim şeklini de farklılaştırmak istediklerini kaydeden Koca, ''Bu çerçevede bir kararnameyle yeni dönemde şehir hastanelerini en tepede koordinatör başhekimin olduğu, onun altında koordinatör başhekim yardımcıları, idari ve mali direktörlerin olduğu ve her kulenin de birer başhekim ve idari ve mali yapılanmasının olduğu yeni bir yönetim şekliyle planladık. Bir koordinatör baş hekimlik altında 8 başhekim görev yapacak. Öncelikle 4 bloğun başhekimlerini atayarak hasta kabulü başlamış oldu. Hasta kabulünde çok titiz, hassas şekilde hastaların ihmal edilmemesi anlamında çalışma yapıldı" dedi. Önümüzdeki haftalarda diğer hastanelerin titizlikle taşınacağını açıklayan Koca, "Toplam 3 bin 623 yatağıyla Avrupa'nın en büyük, dünyanın tek seferde yapılan üçüncü büyük hastanesini açmış oluyoruz. Önümüzdeki haftalarda da diğer hastanelerin benzer şekilde titizlikle taşınması sağlanacak. Şehir hastanelerini mükemmeliyet merkezlerinin olduğu, özelikle üniversitelerimize açtığımız ve birlikte birden fazla üniversiteyle kullanım protokolü yapabileceğimiz bir yapıyı oluşturduk''

Birçok olumsuz yorumlar yapıldı

Koca, hastaneyle ilgili birçok olumsuz yoruma rağmen hiçbir sorun yaşanmadığını ve hastaların da çok memnun olduğunu kaydetti. Taşınmaların büyük bir titizlikle devam edeceğinin altını çizen Koca, ''İlk günden itibaren hasta sayımız Yüksek İhtisas ve Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bugüne kadar bakılan poliklinik sayısının yüzde 20'ye yakın üstüne çıkan oranda hasta kabulü oldu. Siyasi alanda birçok sorunların yaşanacağı, açılmayacağı, yollarda ciddi sorunlar olacağı kaygılarının gündeme getirildiğini biliyorsunuz. Herhangi bir sorun yaşanmadı. Son derece hastaların memnun olduğu ve bu sürecin önümüzdeki 1-1.5 aylık süreçte de titizlikle devam ettirileceğini söyleyebilirim. O binaların ömürlerini ve yapıların durumunu biliyorsunuz. Titiz bir gayretle eğitim ve sağlık amaçlı nasıl kullanabileceğimizi çalışıyoruz" dedi.