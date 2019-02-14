İKİNCİ ÇOLAK hareketi yolda!

İbrahim Çolak, Türk cimnastiğinin geldiği seviye, olimpiyat hazırlıkları ve bireysel hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. 2017 yılında yaptığı hareketin kendi adıyla Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından literatüre sokulduğunu hatırlatan İbrahim, "Size ait bir hareketin literatürde adınızla yer almasının mutluluğu çok farklı, bunu tarif etmek çok zor. Bir harekete daha adımı vermek istiyorum. Bunun için antrenörüm Yılmaz Göktekin ile antrenmanlarda çalışmalar yapıyoruz. Kafamızda bir hareket oluştu" dedi.

HERKES BİZİ KONUŞUYOR

TÜRKIYE'NIN artık dünya cimnastiğinde bir ismi olduğunu dile getiren milli sporcu, "Şu anda herkes bizi konuşuyor, bunu katıldığımız organizasyonlarda görebiliyoruz. Geçtiğimiz dönemde takım olarak elde edilen dereceler bunu sağladı. Biz, 'Rus, Ukraynalı, Yunan rakiplerimiz var' diye anlatırken, onlar da en iyi 8 ülkeyi sayarken 'Türkiye de var' diyorlar. Elde ettiğimiz dereceler, rakiplerimizi başarılı olduğumuz konusunda inandırdı. Bizi artık büyük bir rakip olarak görüyorlar, bu da bize duyulan saygıyı artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.