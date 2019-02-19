‘Bir Aşk İki Hayat’ özçekimi

BUGÜN NELER OLDU

AY Yapım ve Med Yapım imzalı başrollerini Bergüzar Korel ve Engin Akyürek'in paylaştığı, Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda oturduğu aşk filmi "Bir Aşk İki Hayat'ın gösterimi 16 Şubat Cumartesi günü Nata Vega Outlet 'te gerçekleşti. 15 Şubat'ta vizyona giren haftanın en çok konuşulan ve izlenen filmi olan "Bir Aşk İki Hayat" oyuncuları film öncesi seyircilerle bir araya geldi. Başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Bergüzar Korel filmi, izleyenlerin kendi hayatlarındaki seçimleri de sorgulatacağını ve herkesin kendi hayatından küçük bir yansımayı göreceğini, sinemaseverleri sıcak bir aşk hikâyesinin beklediğini söylediler. Hayranı oldukları oyuncularla tanışmak için akın eden sinemaseverler, oyuncularla fotoğraf çekilmek için birbirleri ile yarıştı.