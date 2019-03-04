BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, rakibi Mansur Yavaş'ın halen proje açıklayamadığını söyleyerek, "En sonunda, 'olmaz olur mu, en büyük projem su parasını ucuzlatmak' dedi. Fesuphanallah. Su parasını ucuzlatmaksa, Mustafa Başkan da yaptıysa, senin projeler bitti. Milleti oyalama kardeşim o zaman. Niye oyalıyorsun milleti" dedi. AK Partili Mehmeh Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Yenimahalle Kardelen Konut Yapı Kooperatifleri Üst Birliği üyeleriyle İvedik'te bir araya geldi. Toplantıya, AK Parti Altındağ Belediye Başkanı, Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki de katıldı.Özhaseki, AK Parti'de 3 dönem kuralını hatırlatarak, şöyle konuştu: " Cumhurbaşkanımızla bu konuları istişare eden, Türkiye'deki belediye başkanlarını belirleyen kardeşiniz benim. Bir taraftan 3 dönem doldu. Veysel Bey'in bu kural itibariyle geri çekilmesi lazım. Ama bir taraftan da Veysel Bey emekli olsun istemiyoruz. Veysel Bey gibi değerli bir belediye başkanımızı kaybetmek istemiyoruz. Altındağ'da yaptıklarıyla Veysel Bey kendini ispatladı. Altındağ'da Veysel Bey iş başına geldi ve Altındağ'ın çehresi değişti. İnsanlar şimdi gezmeye Altındağ'a mı gidiyor, Atakule'nin oraya mı çıkıyor? Hiç kimsenin gezmeye Çankaya'ya çıktığını duymadım. Veysel Bey'i kaybetmemek adına Cumhurbaşkanımızla konuştuk, kendisine de tebliğ ettik. Bir taraftan emek vermiş, kentsel dönüşüm yapmış, kasası dolu bir belediye var. Veysel Bey'in tercihi de, benim teklifim de, Cumhurbaşkanımızın onayı da Yenimahalle oldu. Allah utandırmasın."Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin ciddi bir beka meselesi olduğunu belirtti. Millet İttifakı'na tepki gösteren Özhaseki, "Ne olur çıkın, ciddi olarak, 'Bu PKK'ya lanet olsun, evlatlarımızın katili bu kanlı örgütü lanetliyoruz. FETÖ denen adi örgütü lanetliyoruz' deyin. Yiğitçe söyleyin bunu. Onların siyasi uzantılarına karşı olduğunuzu da söyleyin. Ama ne yazık ki orada ikircikli bir durum var. Çaktırmadan bir taraftan desteğini almaya çalışıyorlar ve asla bu şekilde bir tavır da almıyorlar. Buna da üzülüyoruz" dedi.