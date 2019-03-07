18 ilçede uyuşturucu baskını

BUGÜN NELER OLDU

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın yönettiği Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce bir yıldır yürütülen soruşturma kapsamında, şehir genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ile torbacıların önemli bölümünü yöneten ve yağma, tehdit, fuhşa aracılık etmek, yaralama suçlarını işleyen organize suç örgütüne yönelik helikopter destekli operasyon gerçekleştirildi. 18 ilçede 241 kişiye yönelik 237 ev, 7 iş yeri, 1 depoya, 500 ekip ve 3 bin 500 personel ile helikopter destekli baskın yapıldı. Atapark Mahallesi'nde baskın yapılan ilk eve, özel harekât polisleri kapıyı koçbaşıyla kırarak girdi. Baskında, örgütün elebaşı Kadir İnan'ın kardeşi Zülfikar İnan gözaltına alındı. Çetenin, Ötleşler grubunun klip çektiği gibi internet dizisi için fragman çektikleri ve gençleri uyuşturucuya özendirdikleri öğrenildi.Cezaevinde bulunan Kadir İnan tarafından çeşitli yollarla verilen talimatlarla yönetilen örgütün küçük hücreler şeklinde örgütlendiği, bu hücrelerin uyuşturucu ticareti, silahlı yaralama, yağma ve tehdit ile legal ekonomik faaliyetlerle para aklama görevlerini yaptığı belirlendi. Polis, örgüt lideri Kadir İnan hakkında, 2014 yılı içerisinde aktif olarak görev yapıp, daha sonra FETÖ/ PDY ile iltisakları nedeniyle görevden uzaklaştırılan emniyet görevlileri ile birlikte rüşvet, nitelikli hırsızlık ve göreve ilişkin sırrın açıklanması suçlarından adli işlem yapıldığını belirledi. Örgütün özellikle gecekondu mahallelerinde suça karışmamış yaşlı insanlara para vererek evlerini kullandığı öğrenildi.SENTETIK uyuşturucular ve skunk gibi yeni nesil uyuşturucuları batıdan, esrar ve eroini doğu illerinden temin eden örgütün ayrıca, reçeteye tabi uyuşturucu ve uyarıcı etkiye sahip ilaçları, işbirliği içinde oldukları 1 doktor, 1 sağlık memuru ve 2 eczacı vasıtasıyla düzenlenen sahte reçetelerle temin ederek, fahiş fiyatlarla madde bağımlısı kişilere sattıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin, uyuşturucudan elde edilen geliri açtıkları gece kulübünde akladığı, bu mekânlara yenilerini eklemeye çalıştığı saptandı. Ayrıca, gece kulüplerinde çalışan kadınlar vasıtasıyla uyuşturucu ticaretinde pazar yaratan örgütün, bu kadınlar aracılığıyla fuhuşa aracılık ettiği de tespit edildi. 2 Ocak 2018' de Ötleşler olarak bilinen suç örgütü mensuplarıyla yaşanan silahlı çatışmada bir örgüt üyesinin öldüğü, buna karşılık olarak örgüt Altındağ'da bulunan Ötleşler grubuna ait kahvehaneyi kundaklamıştı.AYLIK geliri 2 milyon TL'yi bulan örgütün mal varlığına el konuldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü son 1,5 yıl içinde uyuşturucu suçundan 15 bin 815 kişi yakaladı. Bu kişilerden 3 bin 861'i cezaevine gönderildi. 976 kilo esrar, 201 kilo eroin, 450 bin ecstasy, 23 kilo kokain, 270 kilo skunk ele geçirildi.