Ercan ile Gülcan’a bebek gibi bakıyor

Polatlı'da kahvehane işleten Sedat Güngör'ün hayvan sevgisi, çocukluk yıllarında başladı. Üç yıl önce akrabasından aldığı kuzulara ücretsiz bakmaya başlayan Güngör, bu süre içerisinde 20 kuzuya daha birkaç ay baktıktan sonra sahiplerine teslim etti. Yaklaşık 20 gün önce akrabasının köyünde doğan ikiz kuzuları Polatlı'daki evine getiren ve bakımlarını üstlenen Güngör, ikizlere "Ercan ve Gülcan" ismini verdi. Sedat Güngör, hayvanları çok sevdiğini söyledi. Bu özelliğini bilen köydeki akrabalarının genellikle anneleri ölen ikiz, üçüz kuzular için kendisine, "Sedat sana kuzu gönderiyoruz bakar mısın?" dediğini aktaran Güngör, bu teklifi her seferinde seve seve kabul ettiğini anlattı. Yakın zamanda ikiz kuzuları evine getirdiğini dile getiren Güngör, şunları kaydetti: "Onlara biberonla süt veriyorum, karınlarını doyuyorum. Haftada bir gün yıkıyorum. Onları sıcak evde büyütüyorum. Bir süre sonra bana alışıyorlar. Sesimi tanıyorlar. Kahvede müşteriler ilgi gösteriyor, seviyor. Uykuları geldiği zaman sobanın başına gidip yatıyorlar. Ayrıca bankaya, bakkala, arkadaşlarımın yanına nereye gidersem gideyim peşimdeler. Sokakta gezerken zor olmuyor. Ben durursam duruyorlar, yürürsem yürüyorlar. Eğer beni kaybedelerse annelerini kaybetmiş gibi bağırıyorlar. Hiç yanımdan ayrılmıyorlar."



'TORUNLARIM GİBİ BESLİYORUM'

BU yıl 10 kuzuya daha bakmayı düşündüğünü bildiren Güngör, "Bundan sonra 100 tane de gelse hepsini zevkle büyütürüm. Üç çocuğum ve 2 torunum var. Kuzuları da torunlarım gibi besliyorum, bazen torunlardan daha kıymetli oluyorlar. Hastalandıkları zaman üzülüyorum. Veteriner bile şaşırıyor, çünkü çok seviyorum" dedi.