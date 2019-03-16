Başkentin adayı vergi kaçırır mı?

Mehmet Özhaseki, "Ben Türkiye'nin huzurunda Yavaş'a sorular sormak, onunda bu sorulara dürüstlükle cevap vermesini istiyorum. Çünkü bu soruları bilmek Ankaralıların hakkı" dedi. Mansur Yavaş'a 6 soru yönelten Özhaseki Özhaseki, düzenlediği basın toplantısında, sahte senet iddialarına ilişkin şunları söyledi:

Bu senedi kim düzenledi?

Mahkeme kayıtlarına da yansıyan, söz konusu senetteki imzanın 'benim büromda senedi önümde imzaladı' dediğiniz şahsa ait olmadığı, jandarma ve emniyet kriminal, Adli Tıp raporlarında yer alıyor. Burada kocaman bir yalan var. Bu yalanı kim söylüyor?

Bu kadar büyük meblağlı senedi hangi hizmet ve maharetiniz karşılığında istediniz?

Eğer 600 bin doları avukatlık ücreti olarak alıyorsanız vekaletiniz var mı?

Eğer bu ücreti danışmanlık ücreti olarak istiyorsanız sözleşmeniz var mı?

Yavaş, sözleşme ve vekalet düzenlememe sebebini Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki beyanında, 'Makbuz kesildiğinde yaklaşık 300 bin dolar vergiye gidiyordu' sözleriyle açıklıyor. Bu vergi kaçırmaya teşebbüs değil midir? Başkan adayı olarak bunu ahlaki buluyor musunuz?

MAĞDUR EDEBİYATI

Özhaseki, "Hakkındaki iddialara cevap verecek tek kişi olayın muhatabı olan Yavaş'tır. Basın toplantısında eline tutuşturulan bir yazıyı okudu, mağdur edebiyatı yaptı. Beni ve Ömer Çelik'i suçladı. Ardından da soru almadan çekti gitti. 10 yıldır beraber olan, yiyen-içen, ortaklık yapan sizsiniz. Aranızdaki menfaat ilişkisinde çıkan çatışmayı millete izah edecek olan da sizsiniz. Bizi neden karıştırıyorsunuz. Bizimle ne alakası var bu işin. Demek ki bunlar kirli siyaset sürdürmeyi ve bir mağdur edebiyatı yürütmeyi hedef bilmişler. Bahsedilen şahsı hiç görmedim. Basındaki o belgelere göre bu şahısla Yavaş'ın 10 yıldır bir iş ilişkisi var. Beraber yeniliyor-içiliyor. O şahıs şimdi ne hikmetse kriminal suçlu ilan ediliyor" dedi.

DAHA ÇOK KİRLİ

İŞLER ÇIKAR

ÖZHASEKİ: Kesinleşmiş bir tane mahkeme kararı var. Senedin sahte olduğu, sentteki imzanın Yavaş'ın kriminal suçlu olarak nitelendirdiği şahsa ait olmadığı. Yargıtay'ın da bu kararı onadığı kesin bir gerçek. Yavaş'ın aldığı 500 bin TL'ye yakın 'imza inkâr tazminatı' ve cezası var. Birbirin karşı onlarca suçlamalar, icra takipleri, davalar, tedbir kararları mevcut. Herhalde biraz daha devam etse olayın arkasından daha çok kirli işler çıkacağa benziyor.

İADELİ TAAHHÜTLÜ

MAL BEYANI

BASIN mensuplarına mal beyanını dağıtan Özhaseki şöyle konuştu: "Yavaş, beni mal beyanı vermemek için gündem saptırmakla itham ediyor. Seçimlerden sonra meclise, MKYK'ya seçildiğimde ise partime verdim. Saklı gizli hiçbir şeyim yok. Kendilerine de iadeli taahhütlü olarak gönderdim inkar etmesinler diye."

İŞTE YAVAŞ'IN

TEHDİT MESAJLARI

ÖZHASEKI Yavaş'ın, 10 yıl iş ortağı olan ama şimdi kriminal kişi olarak suçladığı karşısındaki muhatabına attığı mesajları şantaj olarak nitelendirerek, "Bunlara bakıldığında bir mağduriyetten ziyade tehditkar, şantajcı bir mağrur adam gözüküyor. Algı farklı gerçeklik farklı" değerlendirmesinde bulundu. Özhaseki, Yavaş'ın tehdit mesajlarını şöyle sıraladı:

Hukuk fakültesi diplomanı iptal ettiririm.

Sahtekar, seni yarın üniversiteden arayacaklar, hapistesin.

Diploma iptali mi? Rapor iptali mi? Tercih senin.

Bugün ödemeye yanaşmazsan diploma iptali dilekçesi Çarşamba sabah hem fakülteye hem savcılığa veriliyor, askeri savcılığa da önümüzdeki Pazartesi veriliyor.

Bak Necmettin, başlangıç olarak Pazartesi baroya raporunu veriyorum. Dahası da olacak. Öde parayı konu kapansın.

Emekliliğini iptal ettiririm.

Ailen senin bir sapık olduğunu biliyor mu? İğrenç adam. Bilgisayarı yarın savcılığa veriyorum.

Öde kurtul, vazgeçeyim hırsız.

Kodese hazırlan.

Senin düğününü basacağım, seni rezil edeceğim.

Seni Ankara'da yaşatmayacağım.

Seni sürüm sürüm süründüreceğim.

ERKAN ÇOBAN