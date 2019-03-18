Artık yaptığı yemekleri yiyebilecek

Bolu'da geçimini aşçılık yaparak sağlayan 29 yaşındaki Bayoğlu, 4 yıldan bu yana mücadele ettiği Akalazya hastalığından, Ankara Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Kliğinde ilk kez uygulanan POEM (peroral endoskopik miyotomi) tekniği sayesinde kurtuldu. Halil Bayoğlu, dört yıldan bu yana yutma güçlü çektiğini ifade ederek, bu süreçte uygulanan tedavilerden başarılı bir sonuç alamadığını söyledi. Hastalığının ilerlemesi nedeniyle kilo kaybı yaşadığını da aktaran Bayoğlu, "Ddört yıldır her türlü tedaviyi aldım. En sonunda, kapalı ameliyat için Ankara'ya şehir hastanesine geldik." ifadesini kullandı.

SU BİLE BOĞAZIMDAN GEÇMİYORDU

Ameliyatının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen kendisini çok iyi hissettiğini dile getiren Bayoğlu, "Mutluluktan ağlayacak durumdayım. İçtiğim su bile boğazımdan geçmiyor, çıkmıyordu. Bazen elimi boğazıma sokup suyu çıkarıyordum. Bu süreçte 20 kilo verdim. Allah kimseye bu hastalığı vermesin." dedi.Hastalığı nedeniyle birçok şeye hasret kaldığını anlatan Bayoğlu, "En çok uykuyu özledim. Akşam 5'ten sonra ağzıma, burnuma hep yemek geliyordu. Uyurken 2-3 yastık kullanmak zorunda kalıyordum. Bazen de oturarak uyuyordum. Bu hastalık uyutmamaya da başladı. Mesleğim aşçılık, hastalığının ortaya çıkmasının ardından yaptığım yemeklerin tadına bakamıyordum. Mesleğimi seviyorum, hastalığımı atlattım. Bundan sonra yemeklerin tadına bol bol bakarak daha güzel yapmaya çalışacağım.

" 'BU ALANDAKİ TEK CERRAHİ MERKEZ'

Ankara Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Eğitim ve İdari Sorumlusu Erdal Birol Bostancı da çalışmalar hakkında bilgi verdi. yalan işlemi anlatan Erdal Birol Bostancı, "Akalazya hastaları için uygulanan POEM tekniğinin, Türkiye'de hem devlet hem de üniversite hastanelerinde yapıldığı tek cerrahi merkez, Ankara Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniğidir." ifadelerini kullandı.