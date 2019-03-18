Aski’den bir ilk

ASKİ Spor Kulübü, Türkiye'de bir ilke imza atarak, teknik ekibi ve sporcuları kadınlardan oluşan bir takım kurdu. Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada şampiyonluklar elde eden kadın takımı sporcuları, farklı projeleriyle tekvandoda öncü olmak istiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ve Aski Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç'in kadın projelerine destekleriyle daha da güçlenen takım, olimpiyatlara gitme yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

BAKAN VE BAŞKANA TEŞEKKÜR

ASKİ Spor Kadın Tekvando Takımı Antrenörü Hamide Bıçkın Çetiner, "Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat 3'üncüsü eski milli tekvandocuyum. Şu anda da ASKİ Spor Tekvando Kadın Takımı'nın antrenörlüğünü yapmaktayım. Sayın bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kadın sporcular için yaptığı projelerle daha da güçlendik. Başkanımız Mehmet Genç'e de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü hem sayın bakanımızın hem de başkanımızın destekleriyle daha çok motive olduk ve daha farklı, daha güçlü projeler hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.