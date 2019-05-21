Tarihi zafere Kasapoğlu’ndan kutlama

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Litvanya'da düzenlenen Avrupa Yürüyüş Kupası'nda Türkiye'ye tarihindeki ilk altın madalyaları kazandıran milli sporcuları kutladı. Türkiye'nin, 1996 yılından bu yana düzenlenen Avrupa Yürüyüş Kupası'nda ilk kez altın madalyalar kazandığı belirtilen bakanlık açıklamasında,'nı tebrik edildi.Kasapoğlu mesajında, "Altın madalya kazanan Meryem Bekmez, gümüş madalya kazanan Evin Demir ile kadınlarda takım halinde şampiyonluğu kazanan milli takımımızı ve takım halinde üçüncü olan Erkekler 20 Yaş Altı Takımı'nı kutluyorum. Sporcularımızın, gelecekte de büyük başarılara imza atacaklarına inancım tamdır" dedi.