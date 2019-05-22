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Bakan ormancılarla iftar yaptı

Tarım ve Pakdemirli, Beypazarı’ndaki bin 860 rakımda orman muhafaza memurları, orman işçileri ve bölgedeki idarecilerle birlikte iftar yaptı

Giriş Tarihi: 22.5.2019
Bakan Bekir Pakdemirli ormancılarla iftar yaptı
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Beypazarı'ndaki bin 860 rakımda bulunan Karlık Orman Yangını Gözetleme Kulesi'nde orman muhafaza memurları, orman işçileri ve bölgedeki idarecilerle birlikte iftar yaptı. Pakdemirli, yemeğin ardından orman teşkilatının köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Ormancıların Türkiye'nin görünmez kahramanları olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Zaman zaman teşkilatımızdaki arkadaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu ramazan ayı da bir fırsat oldu bir araya geldik ve yangın gözetleme kulemizde birlikte oruç açtık" diye konuştu. Türkiye'de 770 gözetleme kulesi olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: "Kulelerimiz, orman yangını çıkma potansiyeli olan aylarda aktif hale geliyor. Bir ağaç yanmasın diye çalışanlarımız yazın 4-5 aylarını burada geçiriyor. Yeni dönemde yangın gözetleme kulelerimizi daha modernize ederek, biraz da elektronik altyapıyla buluşturacağız. Bu gözetleme işlerini uçaklarla yapma konusunda da bazı inisiyatiflerimiz olacak, bu konularda da çalışmalar yapıyoruz."
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Bakan Bekir Pakdemirli ormancılarla iftar yaptı
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