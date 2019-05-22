Kızılcahamam bilim lisesine kavuşuyor

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KIZILCAHAMAM Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren fen bilimleri ve sosyal bilimler programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Lisesine dönüştürüldü. Böylelikle Kızılcahamam fen ve sosyal bilimler alanında ilk ve tek liseye kavuşmuş oldu. Konuyla ilgili şu açıklamayı yapan Okul müdürü Ahmet Bakır, son dört yılda gerçekleştirilen çalışmalar ve okulun tarihi, fiziki imkanları, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler, başarılar, yükseköğrenime yerleştirme başarısıyla ilgili bir rapor hazırladıklarını belirterek, "Bu raporla beraber Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne başvurumuzu yaptık. Yaptığımız başvuru kabul edildi. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Programı Uygulayan liseye dönüşmüş oldu" dedi.