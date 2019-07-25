Ücretsiz tercih danışmanlığı nata vega’da başladı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da NATA VEGA AVM'nde kurulan stantla Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tercih yapacak üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık yapılıyor. Tercih süreci boyunca devam edecek bu danışmanlık velilerin de yüzünü güldürdü. Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, sunulan hizmetin 29 Temmuz'a kadar devam edeceğini söyleyerek öğrencilerin doğru tercih yapmaları için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Güney, "Öncelikle sayın Bakanımızın talimatı üzerine 45 noktada 150 öğretmenimizle; bunların büyük bir kısmı rehber öğretmen, geri kalan kısmı da liselerde çalışan branş öğretmenlerimizin hizmet sundukları bir süreç. 23-29 Temmuz tarihleri arasında başlayan tercih sürecinde; öğrencilerimizi doğru yönlendirebilmek, mutlu bir yaşam sürdürebilmek ve 12 yıllık çalışmanın sonucu olarak doğru tercih yapmaları noktasında böyle bir çalışma başlattık. Bizim en popüler, en çok rağbet gören çalışma noktamız burası. Geçtiğimiz yıllarda da bu noktada tercih danışmanlığı hizmeti sunduk. Amacımız; hizmeti vatandaşın ayağına götürmek ve ekonomiye katkı sunabilmek. Bu amaç doğrultusunda da NATA VEGA Alışveriş Merkezi Müdürlüğü'de bize alışveriş merkezinin en güzel, en ferah noktasını bize tahsis ediyorlar. Burada sayın velilerimize hizmet sunuyoruz. İstatiksel olarak da baktığımızda en çok tercih bu merkezde verildi. İstikrarlı bir şekilde alışveriş merkezinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Velilerle de özel olarak ilgilenen Güney, AVM'lerde sağlanan bu hizmetten ötürü herkesin memnun olduğunu söyleyerek, "Velilerimiz sağlanan hizmetten ötürü çok memnun. En sonuncusuna siz de şahit oldunuz. Velimiz çok içten bir şekilde bize teşekkür etti. Hizmet ayaklarına geldi. Biz diğer noktalarımızın çok tanıtımını yapamadık belki ama burada velilerimiz de bir taşla iki kuş vurmuş oluyorlar. Hem alışverişlerini yapıyorlar ekonomiye katkı sağlıyorlar hem de danışmanlık ihtiyaçlarını gidermiş oluyorlar. Burada çok memnuniyet geri dönüşü alıyoruz. Velilerimizi mutlu görmek bizi de bakanlığımız adına memnun ediyor" dedi.

MAMAK'TA ÜCRETSIZ TERCIH DANIŞMANLIĞI

Mamak? Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler için Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. Hayatlarının önemli bir dönemecinde üniversiteye hazırlanan gençlerin yanında yer alan Mamak Belediyesi, ücretsiz danışmanlık hizmeti ile üniversite tercihi yapacak gençlere, önemli bir süreçte doğru kararlar alabilmeleri için destek oluyor. Gençlerin verecekleri kararın geleceklerine yön vereceğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Geleceğimiz olan gençlerimizin doğru tercihlerde bulunmalarına yardımcı olmak ve kariyerini belirleyecek adımı atarken yanlarında olmak istedik ve böyle bir proje geliştirdik" dedi. Tercih dönemi olan 23-29 Temmuz tarihleri arasında rehber öğretmenler eşliğinde verilen hizmette, gençlerin tercihlerini, puanlarını, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlerin yanı sıra ilgi ve yeteneklerine göre doğru bir tercih yapmaları noktasında destek olunuyor. Aynı zamanda öğrencilere hangi üniversitelere ya da hangi bölümlere girebileceklerine ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme yapılıyor.



'SINAVA GIREN HERKESE DOĞRU TERCIHLER YAPABILMESI IÇIN YARDIMCI OLUYORUZ'

NATA VEGA AVM Müdürü Serkan Subay, eğitimin çok önemli bir konu olduğunu belirterek, "Biz bu tarz etkinlikleri sürekli yapmaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerimizin alanlarına girsin ya da girmesin sınava giren öğrenciler açısından önemli bir görev olduğunu düşünüyoruz. Biz bunu her yıl yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah sınava giren herkese doğru tercihler yapması için yardımcı oluruz. Bu çok önemli bir konu, insanlar yıllarca emek verip çalışıyor. Bu çalışmaları doğrultusunda da bir puan alıyorlar. Bu puanlarının karşılığında yerleşmesi için en doğru alan ve en görülebilir alana yapmaları önemliydi bu konuda destek vermeye devam edeceğiz" dedi.



'ÇOK MEMNUN KALDIM, BÖYLE BIR YERIN VARLIĞINDAN HABERIM YOKTU'

NATA VEGA'da kurulan tercih danışmanlığı standında tercihlerini yapan üniversite adayı Emir Yedek, "Bu sene üniversite sınavına girdim. Sonuç beklediğimden farklı geldi. Mamak İlçe Milli Eğitim Genel Müdürlüğü'nün tercih danışmasına başvurdum ve çok memnun kaldım. AVM'ye tercih için gelmemiştim aslında başka bir işim vardı. Böyle bir yerin varlığından haberim yoktu. Benim için çok faydalı oldu. Tercihlerim içerisinde daha çok; işletme, havacılık yönetimi, uluslararası finans gibi bölümler var. Bence sunulan bu hizmet çok güzel olmuş. Herkesin özel okullara ve eğitimcilere ulaşma şansı olmuyor" dedi. Tercihte bulunan Emir Yedek'in annesi Özlem Yedek, "Bugün AVM'ye dolaşmaya gelmiştik. Şans eseri gördük burayı. Çok hoşumuza gitti, hocamız belki de hiç aklımıza gelmeyen yerleri yazmamıza sebep olacak. Şimdiye kadar hiç haberimiz olmamıştı halbuki geçtiğimiz senelerde de yapılmış. Çok güzel düşünülmüş. Bu hizmet çok güzel, herkes buraya gelsin. İnsanlar hem alışveriş yapıp hem de çocuklarının tercihlerini yapabilir" şeklinde konuştu.