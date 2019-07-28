Ağcabağ: demokratik bir yarış olacak

Ankaragücü'nde yaklaşan olağanüstü kongre öncesi başkan adayı Murat Ağcabağ, gündemle ilgili açıklamalar yaptı. "Yönetimimle beraber kongre günü biz yerimizi almak için elimizden geleni yapacağız. Bizi içeriye almayacakları yönünde ithamlarda bulunuldu. İçeri alınmama gibi bir durumu düşünmek dahi istemiyoruz" diyen Ağcabay, "Bizim için bir başlangıç. Umuyorum bu yanlıştan dönüp bizi içeri alır ve gayet demokratik şartlar içinde yarışırız"
İfadelerini kullandı. Ankaragücü'nün vizyonunu düzeltmemiz lazım açıklamasını yapan Ağcabağ, "Görüştüğümüz hocalar vardı. İnsanları transfer döneminde bekletemiyoruz. Sürekli değişiyor. Yabancı oyuncu Avrupa'dan Ankaragücü'ne gelmek istemiyor. Buradaki yabancı futbolcuya soruyor nasıl diye. Buradaki oyuncu da gördüğü manzarayı anlatıyor"
şeklinde konuştu. MOR'DAN YANIT YOK
Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Ağcabay, "Futbolcu parayı beklemez. Para da yok. Gelir mi sizce. Yönetimden arkadaşlarım en son Emre Mor ile görüştü. Dönüş yapılmadı henüz"
ifadelerini kullandı.