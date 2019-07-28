Ağcabağ: demokratik bir yarış olacak

BUGÜN NELER OLDU

Ankaragücü'nde yaklaşan olağanüstü kongre öncesi başkan adayı Murat Ağcabağ, gündemle ilgili açıklamalar yaptı.İfadelerini kullandı. Ankaragücü'nün vizyonunu düzeltmemiz lazım açıklamasını yapan Ağcabağ, "Görüştüğümüz hocalar vardı. İnsanları transfer döneminde bekletemiyoruz. Sürekli değişiyor. Yabancı oyuncu Avrupa'dan Ankaragücü'ne gelmek istemiyor.şeklinde konuştu. MOR'DAN YANIT YOKTransfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Ağcabay,ifadelerini kullandı.