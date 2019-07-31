BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Belediyemiz öncülüğünde Anadolu Şef Aşçılar Derneği ve Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu ile birlikte 81 ilimizden tahmini olarak bin 500 yarışmacının katılacağı 2 gün sürecek olan Ulusal Yemek Yarışması ile ilçe halkı ve misafirlere keyifli bir etkinlik sunulacak" dedi. Başkan Acar, yarışmanın asıl amacının ülkemizde yemek kültürümüzü gelecek nesillere ve ülke geneline yaymak, aşçılık mesleğini gelecek nesillere aktarırken mesleği sevdirmek, çırak usta ilkesini kaybetmeden genç nesillere aktarmak olduğunu, birincisi düzenlenecek olan etkinliği ise geleneksel hale getirerek ilerleyen yıllarda da devam ettirmek istediklerini sözlerine ekledi. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlarımız için Kızılcahamam dışı başvurular; www.mugafed.org adresinden, Kızılcahamam içi başvurular ise Kızılcahamam Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden bizzat alınacaktır. Vatandaşlarımızın 20 Ağustos 2019 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.