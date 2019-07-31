Yok böyle tutku!

TAVUK kümesini spor salonuna çevirerek başladığı vücut geliştirme sporunda 55 yılı geride bırakan dünya şampiyonu Tevfik Ulusoğlu
'nun spor tutkusu herkesi etkiliyor. Türk bayrağını uluslararası şampiyonalarda defalarca dalgalandıran 69 yaşındaki sporcunun şimdiki hedefi, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası Mastırlar serisi…
Türkiye'de Vücut Geliştirme sporunu başlatan 2 kişiden biri olan 69 yaşındaki Ulusoğlu, ilerleyen yaşına rağmen spor sevgisinden hiçbir şey kaybetmedi. 15 yaşındayken evinin yanındaki tavuk kümesini spor salonuna dönüştüren Ulusoğlu, 1979 yılında ülkemize Avrupa Şampiyonluğunu kazandırdı. SPORU HAYATINDAN HİÇ ÇIKARMADI
Ulusoğlu, 1964 yılında ilk defa halteri eline aldı ve ağırlık çalışmasına başladı. Aradan yarım asırdan fazla bir zaman geçti ancak o hala turnuvalara hazırlanıyor.
Şu anda hazırlık aşamasında olduğu
turnuva ise Türkiye vücut geliştirme şampiyonası
mastırlar serisi. Tam bir Türkiye aşığı olan Ulusoğlu'nun
bu sporu yapmak isteyen gençlere tavsiyeleri
ise düzenli beslenme ve sürekli spor.
Tanıştığı 4 Amerikalı gence tavuk kümesinden çevirdiği
spor salonunda spor yaptırdığını anlatan Ulusoğlu,
gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Ulusoğlu, "Tanıştığım 4 Amerikalı gence tavuk kümesinde spor yaptırdım. Benim yerim var. Burada çalışın dedim. Tavuk kümesinde beş ay çalıştılar. Beş ay sonunda beni Amerika'ya götürdüler. Türkiye ile olan bağım hiç kopmadı. Bu sporu ölene kadar yapmayı düşünüyorum"
ifadelerini kullandı.