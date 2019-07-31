Yok böyle tutku!

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TAVUK kümesini spor salonuna çevirerek başladığı vücut geliştirme sporunda 55 yılı geride bırakan dünya şampiyonu'nun spor tutkusu herkesi etkiliyor. Türk bayrağını uluslararası şampiyonalarda defalarca dalgalandıran 69 yaşındaki sporcunun şimdiki hedefi,Türkiye'de Vücut Geliştirme sporunu başlatan 2 kişiden biri olan 69 yaşındaki Ulusoğlu, ilerleyen yaşına rağmen spor sevgisinden hiçbir şey kaybetmedi. 15 yaşındayken evinin yanındaki tavuk kümesini spor salonuna dönüştüren Ulusoğlu, 1979 yılında ülkemize Avrupa Şampiyonluğunu kazandırdı. SPORU HAYATINDAN HİÇ ÇIKARMADIŞu anda hazırlık aşamasında olduğuturnuva ise Türkiye vücut geliştirme şampiyonasımastırlar serisi. Tam bir Türkiye aşığı olan Ulusoğlu'nunbu sporu yapmak isteyen gençlere tavsiyeleriise düzenli beslenme ve sürekli spor.Tanıştığı 4 Amerikalı gence tavuk kümesinden çevirdiğispor salonunda spor yaptırdığını anlatan Ulusoğlu,gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Ulusoğlu,ifadelerini kullandı.