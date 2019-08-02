Ankaralı memur, 8 tonluk kamyonu çekebilen ATV tasarladı

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Ankara'da?yaşayan 46 yaşındaki Ümit Kozan, küçük yaşlarda hayalini kurduğu "Formula 1" aracının benzerini yapmasının ardından bu seferde 8 ton çekebilen arazi aracı 4x4 ATV tasarladı. Kamu kurumunda memur olarak çalışan Kozan, hobi olarak başladığı ATV aracının tasarımını arkadaşının atölyesinde hafta sonları çalışarak 8 ayda tamamladı. Kozan, "Aşkar" ismini verdiği 20 bin lira bütçeli ATV'nin parasını ise çok sevdiği Formula 1 aracını satarak temin etti. Arabanın şase kısmını boru, dış aksamını ise fiberglastan yaptı. Yerli ATV aracında, başka bir araçtan sökülen dizel 1,6 litre 4 silindirli motor yanında 20 litre yakıt tankı kullanıldı. 2 kişilik olarak dizayn edilen araç, 600 kilogram ve 85 kilometre hıza çıkabiliyor. Meraklı gözlerle ATV'yi inceleyen vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor. Tasarladığı araçların ruhsatlandırması ve trafiğe çıkması konusunda sıkıntıların yaşamasından dolayı arazi aracına yöneldiğini aktaran Kozan, "Bu tür bir aracı tercih etmemdeki en büyük sebep arazide geziyor ve kayıt ettirmeniz gerekmiyor" dedi.